Secours en montagne : sept interventions ce samedi, journée intense dans le massif du Mont-Blanc

Les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix ont enchainé les secours ce samedi. Il a fait très beau, mais aussi très chaud en montagne et de très nombreux randonneurs ou cordées avaient choisi cette journée et ces conditions météo pour leurs sorties en altitude. Le PGHM (pelotons de gendarmerie de haute montagne) a réalisé des secours pour des randonneurs, des parapentistes et des alpinistes.

Des chutes de pierres dans les Drus et les Grandes Jorasses

À 13h45, dans la voie de la Directe Américaine, sur l’Aiguille des Drus , des alpinistes ont appelé les secours. Ils ne pouvaient plus progresser à cause des chutes de pierre incessantes. Ils ont été évacués sur la drop-zone des Bois à Chamonix. À 15h45, sur les Grandes Jorasses, dans la face nord, une cordée de deux personnes s’est retrouvée bloquée techniquement. Une chute de pierre avait coupé leur rappel.

Une randonneuse qui n'était pas équipée pour de l'alpinisme est tombée dans une crevasse, au niveau du col du Géant. Elle a fait une chute de 20 mètres. "Elle est gravement blessée mais ses jours ne sont pas en danger" selon le PGHM.

Au total, le PGHM de Chamonix est sorti à sept reprises. Ces interventions ont été réalisées par Choucas 74 et un médecin des hôpitaux du Mont-Blanc.