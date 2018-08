Isère, France

Vendredi, Gérard Collomb rendait visite aux forces de l'ordre qui concourent aux secours en montagne en Isère. Dans le Vercors, il a assisté à une démonstration technique de sauvetage en matière de canyoning, puis à un exercice d'entraînement de secours en spéléologie. À cette occasion, il a commenté l'actualité locale et nationale du moment, à commencer par la forte émotion dans l'agglomération grenobloise liée au meurtre d'Adrien Perez et aux nombreux actes de violences ces dernières semaines.

"Dans l'avenir, nous ferons sûrement un effort sur cette zone (l'agglomération grenobloise)" — Gérard Collomb

Quelques jours après le meurtre d'Adrien Perez devant la boîte de nuit Le Phoenix, le maire de Meylan demandait "des moyens colossaux", et notamment la mise en place d'une police de proximité. "Nous allons recruter 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires au cours du quinquennat", promet Gérard Collomb, rappelant toutefois qu'il faut du temps pour cela, "une formation de policier c'est un an". Des effectifs en hausse qui permettront "dans un certain nombre de ville, de mettre des forces supplémentaires", selon le ministre de l'intérieur, précisant que "dans l'avenir", il y aura "sûrement un effort pour cette zone", à savoir l'agglomération grenobloise.

"Cet effort de sécurité, il faut que tout le monde y participe" — Gérard Collomb

Au lendemain de la marche blanche réunissant un millier de personnes, le maire de Grenoble Éric Piolle alertait lui aussi sur France Info de "l’urgence d’augmenter les effectifs de la police dans (notre) agglomération". Oui, mais "il faut que tout le monde participe", rappelle Gérard Collomb. "La sécurité est une co-production. Moi quand j'étais maire de Lyon, je travaillais beaucoup avec ma police municipale, et ma police nationale. J'avais fait installer beaucoup de vidéo-protection, ce qui permettait de sécuriser la ville."

"Lorsque nous aurons discuté avec les responsables de la ville sur la façon dont ils conçoivent la sécurité, nous progresserons. Comprenez bien qu'il ne faut pas qu'il n'y ait que l'État qui fasse des efforts." Le ministre de l'intérieur précise qu'il recevra "à la rentrée" l'ensemble des élus de Grenoble et de l'agglomération.