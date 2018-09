Grenoble, France

"Je peux vous annoncer que le ministre de l'intérieur rencontrera dans les prochaines semaines les maires de Grenoble, Echirolles et Saint Martin d'Hères." Lionel Beffre, le préfet de l'Isère est venu l'annoncer ce vendredi au micro de France Bleu Isère. "Il va les voir pour écouter leur doléances et voir aussi ce que l'Etat peut leur apporter. Grenoble et l'agglomération sont candidates à la deuxième vague de la police de sécurité et du quotidien et leur candidature sera examinée avec beaucoup d'attention". Refusant la comparaison "facile et extrêmement exagérée" avec Chicago, Lionel Beffre a reconnu qu'avec plus de moyens, les missions de la police seraient facilitées et que la situation d'aujourd'hui "n'est pas bonne" avec une augmentation du nombre d'atteintes aux personnes.

Le préfet de l'Isère a aussi appelé à l'union entre l'Etat et les élus locaux. "Grenoble s'est fait connaitre dans le monde entier grâce aux innovations scientifiques et technologiques mais refuse d'utiliser les outils nouveaux pour la sécurité" a-t-il déploré en faisant allusion aux réticences du maire de Grenoble à l'égard de la vidéosurveillance. "Personne ne m'a jamais dit je ne veux pas de cameras, j'ai peur qu'on me surveille", ajoute le représentant de l'Etat dans le département qui enfonce le clou : "la sécurité c'est la première des libertés". Si la vidéosurveillance ne résout pas tout, Lionel Beffre rappelle que c'est grâce aux caméras qu'ils ont pu arrêter les meurtriers présumés d'Adrien Perez en sortant d'une boite de nuit à Meylan le 29 juillet dernier à Meylan.