Sécurité à Metz : des nuits sous surveillance

"J'ai toute une vidéothèque..." François Grosdidier peut largement documenter les troubles et les nuisances qui émaillent régulièrement les fins de semaines dans l'hypercentre de Metz, aux abords des boites de nuit. La confidence, au détour d'une restitution d'un comité local de sécurité et de la prévention de la délinquance*, en dit long sur le problème auquel est confronté la ville.

ⓘ Publicité

Violences post-Covid

A la question : y a t-il de l'insécurité la nuit à Metz, l'adjoint Hervé Niel répond "non, pas plus que dans les villes de la même importance" mais précise, "nous avons effectivement des sorties de boites qui sont plus violentes depuis le Covid, avec des altercations, du tapage..." Et dont les riverains se plaignent régulièrement. Pour autant, l'ancien DDSP de Moselle rejette l'idée de bandes qui écumeraient les sorties de discothèques pour agresser les passants.

Décibels et fermetures

Pour y mettre fin, la mairie a renforcé le nombre de patrouilles de police municipale et a décidé de faire la chasse. Une société privée effectue en ce moment des relevés pour mesurer les décibels. Et "nous harcelons la Préfecture pour arriver à des fermeture administratives__" ajoute Hervé Niel. Pour François Grosdidier, qui indique que le dialogue est permanent avec les patrons des établissements concernés, c'est "un équilibre à trouver entre l'animation du centre-ville et la tranquillité de ceux qui y habitent."

*CLSPD, en présence du directeur de cabinet du Préfet, Olivier Delcayrou, d'Yves Badorc, procureur de la République de Metz, et d'Isabelle Sire-Ferry, directrice départementale de la Police Nationale.