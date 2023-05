Sécurité à Nantes : "On va harceler les points de deal"

Un mort, plusieurs blessés - dont un adolescent de 14 ans - en moins de quinze jours, à Nantes. Les autorités ont souhaité réagir vite à cette nouvelle série de fusillades. La CRS 8, unité spécialisée dans les violences urbaines, arrive ce lundi soir dans la métropole. Mais le préfet de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Roze, ignore pour combien de temps : "Je n'ai pas forcément la réponse immédiatement, mais cette CRS vient pour plusieurs jours, pour pouvoir appuyer ces efforts supplémentaires en termes de présence sur la voie publique".

Ces 40 à 50 policiers de la CRS 8 seront déployés pour aider au démantèlement des points de deal. Et le préfet ajoute : "Pour renforcer aussi la présence policière, des opérations de sécurisation avec des drones vont être menées, dont une première cette semaine."

"Quand on ferme un point de deal, d'autres prennent naissance ailleurs"

Le directeur départemental de la sécurité publique se réjouit de ces nouveaux moyens. "La CRS 8 vient appuyer nos opérations de harcèlement de points de deal sur le Grand Bellevue. On sait qu'il s'agit de luttes de territoires et, quand on ferme un point de deal, d'autres prennent naissance ailleurs. Mais on s'adapte et on ira les harceler là où ils sont, on ne lâchera pas le terrain parce que des coups de feu détonnent", annonce avec fermeté Nicolas Jolibois.

Le patron de la police veut rassurer la population sur ces récentes fusillades : "Ce n'est pas la première fois qu'on a des épisodes de coups de feu. Il y en a eu l'été dernier, au printemps et en janvier 2021. À chaque fois, on a su répondre présent et on sera encore présent pour mettre fin à cette série particulièrement inquiétante."

59 policiers municipaux recrutés à Nantes

Adjoint à la sécurité à la maire de Nantes, Pascal Bolo approuve aussi ces moyens supplémentaires mais il refuse qu'on décrive la ville comme minée par la drogue : "Il n'y a pas de problèmes spécifiques à Nantes autour du trafic de stupéfiants ou de violences par arme à feu. On est sur une industrialisation du narcotrafic, qui touche l'ensemble des villes. Heureusement à Nantes, on n'en est pas dans la situation où se trouvent nos amis marseillais et on n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit pour que ça y ressemble."

Et Pascal Bolo précise : "Sur les 70 policiers municipaux qui figurent dans le contrat de sécurité intégré, nous avons eu 59 recrutements, donc on continue à renforcer les effectifs et la présence sur le terrain". En revanche, armer la police municipale comme le réclame l'opposition, "ça ne servirait à rien, c'est de l'agitation politicienne", selon l'adjoint à la sécurité. "Mais ne nous voilons pas la face", poursuit-il, "les questions d'ordre public sur les manifestations ont occupé beaucoup trop les forces de l'ordre ces dernières semaines."

"Les consommateurs ont une responsabilité"

De son côté, le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, souligne que les fusillades de ces derniers jours n'ont pas forcément de lien : "Ces épisodes ne sont pas du tout nécessairement liés entre eux, ce serait une lecture beaucoup trop simpliste des choses que de faire cet amalgame." Il rappelle aussi que les enquêtes aboutissent : "Concernant les deux homicides sur fond de règlements de comptes en 2022, deux individus ont été interpellés et placés en détention provisoire."

Présent également à la réunion de crise, Jocelyn Gendek, adjoint à la tranquillité publique et à la prévention des risques à Saint-Herblain, insiste sur le travail de "prévention de la délinquance". "Le schéma de tranquillité publique mis en place depuis un an marque un vrai avancement dans le taux d'élucidation des faits de délinquance. Mais il y a aussi une réappropriation de l'espace public, avec la présence d'animateurs et d'éducateurs qui fait que ça brouille les cartes géographiques des teneurs de points de deal", explique-t-il.

Son homologue, à la Ville de Nantes, réitère, lui, son appel à la responsabilité des consommateurs : "Ils ne peuvent pas ignorer que leur consommation, qui peut être récréative, a des conséquences sur la délinquance, sur la vie dans les quartiers populaires et ils ne peuvent pas s'en laver les mains."