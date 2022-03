Sécurité à Nice : la délinquance en baisse de 7% mais les violences intrafamiliales en hausse

La préfecture des Alpes Maritimes et la ville de Nice dévoilent les chiffres de la sécurité en 2021. Entre 2017 et 2021, les infractions ont baissé de 7% à Nice.

Les infractions en baisse de 7,32% à Nice entre 2017 et 2021. En 2021 selon la préfecture des Alpes Maritimes, le niveau de délinquance générale est le plus bas enregistré, si l’on fait exception de l’année 2020 marquée par le Covid-19.

En parallèle, le nombre de faits élucidés a atteint son plus haut niveau depuis 2017. Il est ainsi passé de 28,53 % en 2017 à 35,63 % en 2021. De même, les interpellations ont été en augmentation quasi constante entre 2017 et 2021 ( +15,2 % entre 2017 et 2021).

Une forte baisse des atteintes aux biens

Après une augmentation notable en 2018, le taux de délinquance s’agissant des atteintes aux biens, pour 1000 habitants, est en nette décroissance depuis 4 ans. Il a atteint en 2021 un niveau record de 35,86‰.

Si le niveau de l’année 2020 apparaissait comme exceptionnellement bas au regard du faible nombre de faits par habitants (11 points de moins qu’en 2019), cette réduction s’est poursuivie, de manière notable sur l’année 2021.

Une hausse des violences intrafamiliales

Le taux des atteintes volontaires à l’intégrité des personnes en 2021 est en augmentation. Cette hausse est due à l’augmentation des affaires de violences intra-familiales. Le nombre de faits élucidés a parallèlement augmenté de 26,61 % entre 2017 et 2021.

Concernant les infractions relevées par l’action des services qui regroupe les affaires de recels, les ports et détentions d’armes, les infractions liées à la législation sur les étrangers et les infractions liées aux stupéfiants, le taux pour 1000 habitants se maintient à un niveau élevé y compris en 2020. En 2021, ce taux qui a très fortement augmenté (+4 points) est très supérieur, plus du double de celui observé dans les circonscriptions comparables du panel.

Ce sont les ports d’armes prohibés, les affaires de trafics et d’usages de produits stupéfiants qui connaissent les évolutions les plus marquées : respectivement + 89,6 %, + 161,5 % et + 86,32 %.

La délinquance stable dans les quartiers des Moulins et Ariane

Ces deux zones sont "Quartier de reconquête républicaine" (QRR). Cela génère une augmentation des infractions révélées par l’action des services de plus de 300 %. En parallèle, les atteintes aux biens sont en baisse sur 5 ans : - 40,7 % entre 2017 et 2021 et le niveau reste faible pour les deux QRR : 2,15‰ et 2,6‰ pour les QRR des Moulins et de l’Ariane.

Les atteintes volontaires contre l’intégrité des personnes connaissent des évolutions moins favorables : +14,9 % sur 5 ans. En 2021, les QRR connaissent une baisse de 2,2 %. Les QRR sont enfin peu marqués par les escroqueries et infractions économiques et financières.

Le nombre d'accident corporels de la circulation en baisse de 60%

Enfin concernant la sécurité routière, le nombre d’accidents corporels de la circulation, entre 2017 et 2021 a baissé de 60 %. Les accidents les plus graves touchent les publics les plus fragiles et notamment les deux roues motorisés et les piétons : ils représentent en 2018, 2019, 2020 et 2021 environ 90% des accidents mortels répertoriés.

L’année 2020 a bénéficié d’une accalmie en termes d’accidentologie. Toutefois cette année a été marquée par 15 accidents mortels enregistrés, soit le niveau le plus élevé depuis 5 ans. En 2021, 14 personnes ont été tuées à la suite d’accidents de la circulation.

Un premier bilan favorable pour les groupes de partenariat opérationnels

Ce bilan positif selon la ville et la préfecture et notamment du à la mise en place des groupes de partenariat opérationnel (GPO) à Nice. La ville a été découpée en hui zone pour gérer les problèmes de sécurité ou de tranquillité au quotidien. Le travail de ces GPO a donc conduit en 2021 à 276 interpellations, 4127 verbalisations, 223 réquisitions judiciaires, 217 contrôles de commerces.

Des sujets aussi variés que des tapages, des ventes à la sauvette, des incivilités, du stationnement gênant, des jets de détritus, cambriolages, des vols à la tire ou encore de la consommation de stupéfiants.