Sécurité à Nîmes : Vincent Bouget réclame un Conseil municipal exceptionnel

Dans une tribune publiée ce vendredi sur les réseaux sociaux, Vincent Bouget demande à la Ville de Nîmes d'organiser "la tenue d’un Conseil municipal exceptionnel sur le sujet de la sécurité, et de la tranquillité publique." Président du groupe Citoyenne à gauche, le principal élu de l'opposition demande une réflexion globale après une série de fusillades à Nîmes, la dernière lundi ayant coûté la vie à un jeune de seulement 17 ans. " C’est insupportable (...) C’est le deuxième en moins d’une semaine, le cinquième meurtre par balle depuis un an, et il y a eu plusieurs fusillades. C’est insupportable."

"Le sujet est bien sûr très complexe. Il appelle des réponses immédiates et un travail de fond pour des solutions durables. Il mérite mieux que des postures politiciennes, qui se font entendre depuis quelques jours", développe-t-il. "Les classiques stupidités de l’extrême-droite et la petite musique qui monte pour culpabiliser les parents. Il mérite des actes et des moyens pour réparer le désengagement de l’Etat, le manque de moyens de la justice, de l’éducation, du tissu associatif, de la protection de la jeunesse et de la prévention".

"L’État doit prendre toute sa part, dans les moyens donnés aux services publics qui relèvent de sa compétence. Et pour l’instant le compte n’y est pas. Au contraire." Vincent Bouget

Ce dimanche, une marche silencieuse est organisée pour Abdel Kader, ce jeune nîmois tué lundi soir, dans le quartier du Mas de Mingue. Elle se tient à partir de 14h devant le jardin des Mimosas.

En fin de semaine, Gérald Darmanin a annoncé le renfort d'une compagnie de CRS à Nîmes.. pour quelques jours.

