Sécurité à Saint-Malo, un bilan contrasté pour l'année 2018

Saint-Malo, France

C'est un bilan de la sécurité contrasté que la procureure de Saint-Malo Christine Le Crom, ainsi que le sous-préfet et les représentants de la police et de la gendarmerie ont présenté ce vendredi 15 février. Si de nombreux actes de délinquances ont baissé en 2018 dans l'arrondissement de Saint-Malo, il reste quelques points-noirs.

Une nette augmentation des cambriolages de locaux industriels et de commerces

Si l'arrondissement de Saint-Malo connaît une baisse des vols dans les résidences principales, et surtout dans les résidences secondaires pour l'année 2018 (-34%), la problématique vient des cambriolages de locaux industriels, associatifs ou de commerces qui connaissent un boom de 25%. C'est surtout la nuit et le week-end que les vols se produisent dans ces cas précis, contrairement au jour et en semaine pour les habitations. La police et la gendarmerie mettent en garde et appellent à la plus grande vigilance, car il y a une hausse des cas depuis quelques mois. Les services de l'état conseillent, notamment les propriétaires de commerce, de s'équiper de caméra de vidéo-surveillance. Mais les forces de l'ordre comptent tout particulièrement sur la Police de sécurité du quotidien (PSQ), ces citoyens référents qui font remonter à la police ou à la gendarmerie tous délits ou comportements suspects. Déjà en place à Dinard, la PSQ sera aussi activée dans les prochaines semaines à la Pleine Fougère. Plusieurs groupes de travail vont également être créés pour lutter contre ces cambriolages.

Les services de l'état mettent aussi en garde contre les vols de voiture ou à l'intérieur des véhicules, et insistent sur le fait de ne pas laisser ordinateur, portables ou objet de valeur visibles sur le siège de son automobile.

Les violences conjugales en baisse

C'est le point positif de ce bilan 2018. Les violences auprès des personnes se stabilisent, et en ce qui concerne les violences dites intra-familiales (violences conjugales) la tendance est à la baisse (-23,3% pour la zone gendarmerie). C'était une priorité pour le parquet, qui a incité à la libération de la parole et au dépôt de plainte. Une diminution qui est aussi la conséquence de l'arrivée depuis novembre 2018 d'une intervenante sociale dans les commissariats malouins, afin d'accompagner les victimes de ces violences.

Les services de l'état précise aussi que l'alcool entre en jeu dans la plupart des atteintes physiques aux personnes. La présence de l'alcoolémie dans les cas de délinquance est une constante à Saint-Malo selon la procureure. La présence de l'alcool qui entre aussi en compte aussi pour les accidents de la route.

Encore beaucoup d'accident sur les routes

"Ce ne sont pas des bons chiffres" a insisté Christine le Crom la procureure de Saint-Malo. Alors si le nombre de tués sur les routes malouines se stabilise (11 morts en 2017 et en 2018), les accidents corporels sont encore nombreux. Une augmentation de près de 27 % alors que l'ensemble du département connaît une baisse de 11% des accidents de la route.

L'année 2019 sera donc axée sur la sécurité routière. Avec un renforcement des contrôles routiers à la sortie des établissements de nuits, via notamment l'utilisation par la gendarmerie de voitures banalisées. Les forces de l'ordre vont mettre l'accent sur la consommation d'alcool ou de stupéfiants au volant. En zone police, en 2018, sur 877 contrôles routiers, 322 conducteurs ont été contrôlés avec une alcoolémie positive, la grande majorité était en récidive.