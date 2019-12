Sécurité : attention, le nombre de cambriolage augmente dans le nord du département

Indre-et-Loire, France

Les militaires observent une recrudescence des vols dans les domiciles tourangeaux depuis ce week-end du 30 novembre au 1er décembre. Des vols qui ne sont pas forcément commis avec effraction. Les voleurs se faufilent dans les maisons discrètement et repartent ni vus ni connus. Une personne a été interpellée dimanche. Les gendarmes interviennent après le signalement fait par un couple d'une soixantaine d'années. Ils regardent la télévision quand le mari entend un bruit à l'étage. Au milieu des escaliers, il tombe nez à nez avec une personne qui tient deux valises pleines. Deux valises qui appartiennent bien sûr à l'habitant et pas au visiteur. Le voleur les lâche et prend alors la fuite. Les enquêteurs estiment qu'il y a toute une équipe venue des pays de l'est qui tourne dans le département en ce moment. Les gendarmes rappellent les règles de sécurité et de vigilance : il faut bien fermer ses portes à clef et les fenêtres aussi. Les habitants de Chanceaux, Mettray, Luynes, La Membrolle ou encore Montbazon sont invités à faire particulièrement attention.