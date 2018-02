Nancy, France

"On y va, on intervient, mais on ne peut pas rester constamment". Le constat du délégué syndical de Unité SGP-FO est simple : les équipes veulent pouvoir continuer à faire leur travail sur les hauteurs de Nancy. "On demande des renforts mobiles pour occuper le terrain constamment, pour gêner les trafics et sécuriser les habitants" confie Olivier Passade en terminant sa missive au préfet de Meurthe-et-Moselle. La lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité des autorités.

Nos collègues ont encore été pris pour cible [...] Seul l'usage du lanceur 40 leur a permis de se sortir d'une situation délicate et périlleuse - SGP Police

Une réaction solennelle après les agressions de policiers dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy, vendredi 9 février : leurs véhicules ont été victimes de projectiles. «Nos collègues ont encore été pris pour cible dans le cadre de l’exercice de leur mission. Seul l'usage du lanceur 40 leur a permis de se sortir d'une situation délicate et périlleuse». Le lanceur 40 : un flash-ball plus précis, une arme non létale, précise les policiers nancéiens qui demandent au préfet "_un appui soutenu et rapide de forces mobiles permettant d'occuper de façon continue le secteur dans le cadre de sécurisations régulière_s".

.@Prefet54 a visité, avec les maires de #Nancy, #Laxou et #Maxéville, (@LaurentHenart, L. Wieser et @ChoserotC) le cèdre bleu (Plateau-de-Haye) pour échanger avec les agents de l'Office Métropolitain de l'Habitat. La #securite de ce quartier est une priorité ! Cc @PoliceNat54pic.twitter.com/XQkglxYINx — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) February 5, 2018

Les politiques veulent des caméras au plus vite

Les maires de Nancy, Laxou et Maxéville ont écrit un courrier commun au président de la Métropole, André Rossinot, pour demander la mise en place d’un centre de vidéo surveillance pour regarder les caméras du Haut-du-Lièvre et du Champ-le-Boeuf en temps réel. Il y a neuf caméras entre la tour panoramique et le quartier du Champ-le-Bœuf sur les communes de Nancy et de Maxéville. Les caméras enregistrent mais tournent dans le vide ; il n’y a pas forcément de policiers devant les écrans pour surveiller le quartier.

Un projet de centre de vidéo-surveillance est à l’étude à la Métropole, mais il faut mettre d’accord les maires des 20 communes sur le niveau de financement et la pertinence d’un tel outil.