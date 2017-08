Sécurité aux abords des piscines privées en Gironde : que disent les règlements ?

Un bébé de 18 mois est tombé dans la piscine de sa nourrice à Villenave-d'Ornon près de Bordeaux. Quelles sont les règles concernant la sécurité aux abords des piscines privées ?

Mardi, un petit garçon de 18 mois a chuté dans la piscine de sa nourrice à Villenave-d'Ornon près de Bordeaux. La piscine, selon nos informations, répondait aux normes de sécurité sauf que le portillon n'était pas fermé à clé.

En matière de sécurité pour les piscines privées, l'État impose aux particuliers la mise en place d'au moins un de ces quatre systèmes : le grillage avec portillon, l'alarme sonore, la bâche rigide ou encore l'abri type véranda posé sur la piscine. Si le propriétaire ne respecte pas la loi, il encourt jusqu'à 45 000 euros d'amende.

Beaucoup plus strict pour les assistant(e)s maternel(le)s

La règle est cependant beaucoup plus stricte concernant celui ou celle qui souhaite devenir assistant(e) maternel(le). Ce sont les conseils départementaux qui imposent ces règles puisque ce sont eux qui délivrent les agréments. En Gironde, seul le grillage d'une hauteur minimale d'1m10 avec portillon est autorisé. Tous les autres systèmes sont bannis. Et cela concerne aussi bien les piscines enterrées que les piscines hors-sol. Les agents de la PMI, la Protection maternelle et infantile, effectue des contrôles réguliers auprès des assistant(e)s maternel(le)s.