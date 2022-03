Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi) est présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Le texte qui prévoit d'allouer 15 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans à la sécurité ne pourra pas être voté par le Parlement avant la présidentielle.

Sécurité : ce que contient la loi d'orientation et de programmation présentée en Conseil des ministres

Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi) est présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Le texte, soutenu par les syndicats de police qui estiment absolument nécessaire d'étoffer et moderniser les moyens, notamment en matière de lutte contre les cyberattaques, prévoit d'allouer 15 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans à la sécurité. Jamais le budget du ministère de l'Intérieur n'a connu une telle augmentation. La réforme est toutefois suspendue à la réélection d'Emmanuel Macron car elle ne pourra pas être votée par le Parlement avant l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 10 avril.

7,5 milliards d'euros pour les investissements numériques

La moitié des 15 milliards d'euros supplémentaires prévus dans le projet de loi, soit 7,5 milliards sur cinq ans, sera consacrée aux investissements numériques.

Le 10 janvier à Nice, le président, pas encore candidat déclaré, avait particulièrement insisté sur la lutte contre la cyberdélinquance, avec la création de cyberpatrouilleurs. Il avait également mis en exergue l'importance de se doter de tous les outils nécessaires pour assurer la sécurité des grands événements sportifs comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques de 2024.

Priorité à la lutte contre les trafics de stupéfiants

La lutte contre les trafics de stupéfiants, qualifiée de "mère de toutes les batailles" par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, est aussi en tête des priorités. Conformément au souhait présidentiel de voir "plus de bleu dans la rue", le texte prévoit notamment un doublement des effectifs sur le terrain d'ici 2030, en supprimant des tâches annexes et en réorganisant le travail. Cette mesure viendra en complément de la création des 10.000 postes de forces de l'ordre depuis le début du quinquennat, a précisé le président de la République Emmanuel Macron à Nice, en janvier.

En outre, deux protocoles portant sur les revalorisations de carrières, l'un pour les policiers et l'autre pour les gendarmes, sont adossés au projet de loi. Celui destiné aux policiers est doté de près de 800 millions d'euros sur cinq ans, et l'autre relatif aux gendarmes de près de 700 millions d'euros. Les syndicats de policiers et les représentants des gendarmes tiennent particulièrement à ces accords qu'ils ont tous signés.

Simplifications

Au chapitre des simplifications, les amendes forfaitaires délictuelles devraient être généralisées pour les délits sanctionnés par des peines inférieures à un an de prison. Cette procédure simplifiée, dont l'objectif affiché est de désengorger les tribunaux, a été créée en 2018 pour des délits routiers puis étendue en 2020 à l'usage de stupéfiants.

Renforcement des moyens dédiés aux violences intrafamiliales

Les moyens dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes devraient enfin être renforcés. Le chef de l'État a notamment annoncé vouloir tripler à 300 euros l'amende pour harcèlement de rue, un acte qui sera qualifié de "délit". Il entend également doubler la présence policière dans les transports et a annoncé le doublement du nombre des enquêteurs dédiés aux violences intrafamiliales, portant leur nombre à 4.000, en cinq ans.

Selon un premier état des lieux réalisé par le service statistique du ministère de l'Intérieur, en 2021, les atteintes aux personnes, dont les violences sexuelles et les violences intrafamiliales, ont connu une forte hausse : + 12%.