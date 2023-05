Sécurité des soignants : à Montargis, une enquête ouverte après une agression à l'unité psychiatrique

Une minute de silence sera observée dans tous les hopitaux de France ce mercredi 24 mai à midi, en hommage à Carène, cette infirmière de 37 ans agressée au couteau par un homme à Reims . Elle est morte, sa collègue secrétaire médicale a été blessée. L'agression s'est produite près du service de psychiatrie où était suivi le suspect, pour de lourds antécédents psychiatriques. Un drame qui relance le débat sur la sécurité des soignants, exposés selon eux à l'agressivité, la violence des usagers et des patients. Illustration de cette violence, à l'hôpital de Montargis, une enquête est ouverte après une agression survenue le 11 mai dernier au sein de l'unité d'hospitalisation psychiatrique du CHAM.

Ce jeudi 11 mai, un homme entre dans le service, situé un peu à l'écart du site principal de l'hôpital de Montargis. Il veut voir son frère, pris en charge dans cette unité. Mécontent de la décision dont on l'informe concernant son frère, il s'énerve et profère des menaces. Le médecin lui tourne le dos, l'homme lui saute alors dessus. Quatre soignants s'interposent immédiatement. Ils reçoivent des coups, les blessures pour certains entrainent quatre jours d'interruption temporaire de travail (ITT). Le plus inquiétant est qu'il sort du service, et qu'il revient, proférant toujours des menaces. Et puis qu'il repart, mais rappelle ensuite régulièrement, promettant de revenir avec une voiture et de foncer sur l'entrée du bâtiment.

La sécurisation de l'accès au bâtiment en question

L'affaire est signalée le lendemain à la direction, une plainte est déposée, et une enquête ouverte, pour "violences sur personne chargée d'une mission de service public". L'agresseur n'a pas encore été entendu. Selon des témoignages recueillis par France Bleu Orléans, ça n'est pas le premier fait de violence dans cette unité, ni à l'hopital de Montargis.

Et les instances départementales des syndicats se demandent si la direction prend bien la mesure du danger. Ce qui inquiète, c'est notamment l'accès au bâtiment, un parking accessible aux visiteurs aussi bien qu'au personnel. La direction du CHAM, alertée, aurait depuis décidé de le fermer après 18h30. C'est insuffisant disent les syndicats, il faut selon eux une véritable prise de conscience.