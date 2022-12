Sécurité : dispositif renforcé en Lozère, en particulier sur la fan zone à Mende

Le match de la demi-finale de la coupe du monde de football opposant la France au Maroc ce mercredi 14 décembre mobilise un peu plus encore les forces de l'ordre. "Pour éviter tout risque de troubles à l’ordre public pendant et après le match, des dispositifs seront mis en place sur tout le département", indique ce mardi soir la Préfecture de Lozère.

En zone gendarmerie, pendant et surtout après le match, tous les personnels d'astreinte seront en alerte ou en patrouille pour surveiller et faire face à tout événement.

Dans les communes où des rassemblements significatifs sont possibles, l'effort opérationnel portera notamment sur les établissements diffusant le match. Ainsi, en zone police, à Mende, et alors qu'une fan zone pouvant accueillir jusqu’à 450 personne est organisée par la ville à l’espace Georges Frêche, des policiers là aussi sont mobilisés. Charge à eux d'assurer, dans un dispositif renforcé, la gestion de la circulation, la sécurité routière, et le respect de l'ordre public

Au total ces dispositifs mobiliseront une cinquantaine de policiers et gendarmes.