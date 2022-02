Sécurité en Creuse : un bilan 2021 en demi-teinte

Violences aux personnes, escroqueries, trafic de stupéfiants, cambriolages : police, gendarmerie, Parquet et préfecture de la Creuse dévoilent les chiffres 2021.

Hausse des violences aux personnes

Les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont augmenté de près de 24% entre 2021 et 2020 avec 964 faits recensés et 1 129 victimes. Parmi elles, 444 personnes ont subi des violences intrafamiliales. Soit 52 % de plus par rapport à 2020. Fait notable l'an dernier, une forme de violence particulière a aussi pris de l'ampleur : le harcèlement verbal, c'est-à-dire des insultes répétées qui induisent une violence psychologique. Le tribunal correctionnel de Guéret a traité l'an dernier 21 affaires de harcèlement par conjoint (contre 8 en 2020). Cette augmentation des faits recensés peut s'expliquer par la libération de la parole, plus de signalements de la part de témoins, des actions de sensibilisation, des unités dédiées et "depuis quatre ans, une politique ferme en matière de violences conjugales" menée par le procureur de la République à Guéret. "Elle est connue, offensive et lisible. Et forcément s'il y a plus de plaintes, ça engendre plus de poursuites en justice" explique Bruno Sauvage. Le Parquet a traité 147 affaires pour violences conjugales en 2021, contre 67 en 2020. Neuf bracelets anti-rapprochements sont actuellement portés, et six téléphones "grave danger" sont fournis à des victimes dans le département.

Plus d'escroqueries

Plus de Creusois se sont déclarés victimes d'escroquerie l'an dernier : +16,5% avec 627 faits dénoncés. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables et victimes de cyberdélinquance.

Cambriolages et interpellations pour trafic de stupéfiants en baisse

Les forces de l'ordre ont enregistré moins d'infractions à la législation sur les stupéfiants (266 faits, soit -18,7% par rapport à 2020), et moins de cambriolages dans le département (279 effractions constatées en 2021, c'est 16,2% de moins qu'en 2020).

Pourquoi cette baisse du nombre de cambriolages ? La réponse d'Eric Gigou, commissaire de Guéret et directeur départemental de la sécurité publique en Creuse Copier

De plus en plus de prévenus devant la justice

L'an dernier, le tribunal correctionnel de Guéret a rendu 510 jugements, contre 362 en 2019 (+41%); 115 personnes ont été déférés en 2021,contre 73 en 2020. Par ailleurs, on constate une surpopulation carcérale dans le département puisque la maison d'arrêt de Guéret compte 32 places mais abrite actuellement 58 détenus.

Une unité mobile pour la gendarmerie

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mi-janvier la création de 200 brigades de gendarmerie en milieu rural. Il ne s'agit pas uniquement de casernes, celles-ci pourront aussi prendre la forme d'unité mobile. C'est le cas pour la Creuse. Un fourgon aménagé, une "brigade de contact mobile", sera un véritable bureau de gendarmerie ambulant. Le groupement départemental vient de recevoir le véhicule, qui reste à aménager. Il devrait circuler d'ici cet été. Pour rompre l'isolement, aller au-devant de la population, pour informer, faire des actions de prévention mais aussi recueillir des plaintes.

La "brigade de contact mobile" du groupement de gendarmerie de la Creuse devrait circuler d'ici cet été. © Radio France - Valérie Menut