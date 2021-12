Sécurité : " L'Ille-et-Vilaine est un département sûr " selon le préfet

"L'Ille-et-Vilaine est un département sûr en matière de sécurité et il est épargné par la délinquance de masse" explique ce vendredi 17 décembre Emmanuel Berthier avec à ses cotés le procureur de la République Philippe Astruc et les représentants des forces de l'ordre. Le préfet du département a fait le point sur les tendances des 10 premiers mois de cette année en matière de délinquance dans le département en attendant le bilan complet et chiffré qu'on devrait connaitre début février.

Des atteintes aux biens en baisse et des atteintes aux personnes en hausse

La bonne nouvelle c'est la baisse significative par rapport à l'an dernier des atteintes aux biens comme les vols et cambriolages. En revanche, les atteintes aux personnes augmentent à commencer par les violences intrafamiliales. " Elles ont augmenté en deux ans de 54 % en zone gendarmerie et on a doublé le nombre de gardes à vue. Le Grenelle des violences conjugales de 2019 a permis de libérer la parole. Près de la moitié des faits qui nous sont rapportés viennent des victimes qui portent directement plainte à la brigade. Il y a deux ans, c'était un peu plus d'un tiers" explique le Colonel Sébastien Jaudon qui dirige le groupement de gendarmerie d'Ille-et-Vilaine.

La métropole de Rennes plus sûre que ses voisines

La métropole de Rennes concentre 40% de la population du département et près de la moitié des faits de délinquance mais les autorités relativisent en comparant avec des territoires équivalents. On dénombre cette année 52 faits de délinquance pour 1000 habitants dans la métropole rennaise contre 78 dans celle de Nantes ou 86 pour celle de Rouen.

44 points de deals à Rennes

La police qui intervient à Rennes et sur les communes de Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Saint-Jacques-de-la-Lande a largement augmenté son activité liée aux stupéfiants. "Nous avons 44 points de deal identifiés, c'est à dire des points où le trafic est régulier et sur lesquels nous menons des actions quotidiennes avec des interpellations, avec des gardes à vue et des amendes forfaitaires délictuelles. Malgré cela, certains points de deal perdurent. Nous devons continuer à être mobilisés dessus et c'est ce que nous ferons sur l'année 2022" explique Luca Togni, le directeur départemental de la sécurité publique.

A noter aussi dans le département l'augmentation assez significative cette année des cyberattaques et des escroqueries sur internet.