Châteauroux : une enquête ouverte pour homicide après l'agression mortelle quartier Balsan

Trois agressions dont deux mortelles en moins de dix jours à Châteauroux.

Dans la nuit du 20 au 21 mai, un quinquagénaire a été tué de coups de couteau rue de la Poste, dans ce qui semble être une rixe entre personnes alcoolisées. Ce week-end, un homme est mort poignardé rue François Mitterrand, quartier Balsan. Vendredi, un autre homme avait été blessé par balle à Déols.

" Le Maire de Châteauroux a demandé des efforts et des moyens au ministre de l'Intérieur." Brice Tayon Maire adjoint à la sécurité.

Il était 17h dimanche 29 mai quand l'alerte a été donnée. Une altercation à l'arme blanche laissait un homme étendu au sol dans l'ancienne caserne de pompier du quartier Balsan : " Nous avons identifié le squat en question. La semaine dernière, la municipalité a mis tout en œuvre pour expulser les squatters. Mais il faut savoir qu'il y a des règles à respecter. On ne peut pas expulser quelqu'un d'un lieu même si cette personne n'a pas de bail, il faut une décision de justice qui soit prise. Le Maire de Châteauroux a téléphoné hier au Ministère de l'Intérieur pour alerter sur la situation à Châteauroux et pour demander des efforts et des moyens supplémentaires." précise Brice Tayon, Maire adjoint à la sécurité, à la protection de la population et à la démocratie locale.

La consommation d'alcool mais aussi de produit stupéfiant a explosé ces derniers mois chez certaines personnes marginalisées

Si ces squatteurs, connus de la police, ne posaient jusqu'alors que peu de problème, la consommation excessive pour certains d'alcool et parfois de stupéfiants à changer récemment la donne : " Il y a quelques années en arrières, il n'y avait pas de problème majeurs avec ces personnes pour certaines marginalisées en ce qui concerne la consommation excessive d'alcool ou de produit stupéfiant. Et comme cette consommation a explosé ces derniers temps cela pourrait expliquer en partie les deux drames que nous venons de vivre. Après on peut lire sur les réseaux sociaux que Châteauroux c'est Chicago non ! Je pense qu'il faut aller vivre à Chicago pour voir la réalité des choses. Châteauroux en est heureusement très loin."

Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre et indique qu'aucun suspect n'a pour l'heure été arrêté.