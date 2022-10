Sécurité : les patrouilles de police à pied et à vélo vont se multiplier dans les rues de Toulouse

Vous risquez de croiser de plus en plus de policiers en patrouille dans les jours et les semaines à venir dans les rues de Toulouse. La Direction Départementale de la Sécurité Publique a revu son fonctionnement et va multiplier les patrouilles à pied, à vélo et dans les transports. Une consigne délivrée par le ministère de l'Intérieur pour rendre la police plus visible dans un contexte où les chiffres de la délinquance s'améliorent : les vols avec violence ont baissé de 25% dans les grandes villes de Haute-Garonne (en zone police) par rapport à septembre 2021 et les violences dans les transports en commun ont diminué de 53%. Pour continuer sur cette lancée, les policiers veulent donc occuper le terrain.

ⓘ Publicité

Davantage de contacts avec la population

91 secteurs de patrouille ont été identifiés principalement à Toulouse, mais aussi à Colomiers, à Tournefeuille, à Blagnac et à Saint-Gaudens. Les policiers y expérimentent donc une nouvelle façon d'occuper le terrain : moins souvent dans leur voiture et un peu plus au contact de la population. Une nécessité pour Jean-Cyrille Reymond, le directeur départemental de la sécurité publique de Haute-Garonne : "Nous sommes ici au marché Crystal. Jusqu'à présent, on n’y voyait pas la police, parce que la police était surtout en patrouille sur des secteurs plus sensibles. Aujourd'hui, l'idée est de dire qu’il n'y a pas que les secteurs sensibles, que la police doit être visible partout. Dans notre travail, quand on lutte contre le trafic de stupéfiants ou quand la BAC organise des planques sur certaines affaires, cette lutte contre la délinquance n’est pas vue par grand monde. Il y a des endroits où les gens ne voient pas la police et se sentent en insécurité. On est là pour vous montrer qu'on est là pour la sécurité de tous."

Jean-Cyrille Reymond, le directeur départemental de la sécurité publique de Haute-Garonne © Radio France - Claudia Calmel

Une nouvelle stratégie à effectifs constants

Ces patrouilles mettront entre-autre l’accent sur le centre-ville de Toulouse et, une fois la nuit tombée, sur les secteurs festifs comme St-Pierre ou les bords de Garonne. Mais ce changement de stratégie est mis en place à effectifs constants : il n'y a pas eu d'embauches spécifiques pour ces patrouilles. A Toulouse, environ 80 équipages de police patrouillent chaque jour et vont adopter ce nouveau fonctionnement qui n'est pas sans rappeler la police de proximité, mise en place en 1998 mais supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy : il était alors ministre de l’Intérieur et avait déclaré lors d’une visite à Toulouse, au Mirail que la police n'était "pas là pour organiser des matchs de rugby dans les quartiers, mais pour arrêter des délinquants."