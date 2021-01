Sécurité : les syndicats de police en rangs dispersés avant le début du Beauvau ?

Ce mois de janvier signe le début d’une année importante pour les policiers puisqu’il verra le lancement du Beauvau de la sécurité, une succession de réunions entre l’État et les syndicats de la profession. Des syndicats qui ont jusqu’à ce dimanche 10 janvier pour répondre à l’invitation du Ministère de l’Intérieur et décider s’ils veulent participer à ces discussions qui interviennent après des mois de malaise au sein de la police et après des manifestations populaires pendant l’automne autour de la Loi de Sécurité Globale et de certains article polémiques, notamment sur la diffusion d’images de policiers.

"Une police forte garante des libertés fondamentales"

Certains syndicats réfléchissent encore à prendre part à ce Beauvau de la sécurité. Pour Unité SGP Police FO dans la Loire, aucune hésitation explique Fabrice Galatioto, le secrétaire départemental : "Cela fait plusieurs années que les organisations syndicales représentatives sollicitent une telle réunion. Au final on va s’attaquer à un chantier gigantesque qui va aboutir à une loi de programmation de sécurité intérieure donc nous y serons. Le malaise est si profond qu’il faudra mettre tous les dossiers sur la table. Il faut avancer, redonner du sens au métier de policier, apporter protection et reconnaissance. On souhaite une police forte et respectée car c’est le moyen pour qu’elle soit garante des libertés fondamentales de tous les citoyens".

A la veille de cette date limite d’engagement, Alliance réfléchit encore à participer au Beauvau. Pour rappel, le mois dernier, le syndicat avait incité les policiers qui ne sentaient pas soutenus par le gouvernement à lancer symboliquement une procédure de rupture conventionnelle de contrat. Un mouvement suivi par une cinquantaine de policiers dans la Loire.