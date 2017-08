Sécurité maximale à la féria de Dax

La féria de Dax débute ce vendredi sous haute surveillance, comme l'an dernier juste après les attentats de Nice. Plus de 2700 personnes assurent la sécurité.

Pas question de réduire la voilure, même si la psychose post-attentat semble avoir baissé d'intensité. "Nous sommes toujours en état d'urgence" rappelle le préfet des Landes.

Quand l'exceptionnel devient la norme

Le dispositif sécurité avait été démultiplié l'an dernier. Il est non seulement maintenu mais, sur certains postes, renforcé. Trois compagnies de CRS sont mobilisées, là où Dax n'en utilisait qu'une ou deux il y a quelques années encore. Chaque jour, 200 CRS sont sur le pont. "C'est ce que nous réclamions depuis des années et qui va nous permettre à nous, policiers, d'encadrer pour la première fois toutes les manifestations, de jour comme de nuit" explique Alain Djian, le directeur départemental de la sécurité publique.

24 militaires du dispositif "Sentinelle" vont patrouiller comme l'an dernier sur les bords de l'Adour, armes à la main. Présence également sur les toits de la cité thermale de snipers, que les autorités nomment pudiquement "les binômes de surveillance dédiée".

En tout, 1700 personnels des forces de sécurité intérieure sont engagés durant les cinq jours de fête.

De plus, la Ville renforce sa police municipale et embauche 195 vigiles pour boucler et filtrer les entrées et sorties de Dax.

Neuf caméras ultra-précises du système SARISE (mises au point par le corps des CRS) placées à des endroits stratégiques appuie le dispositif de vidéo-surveillance de la mairie.

Il n'y a pas de débauche de moyens. Personne ne se plaint qu'il y ait trop de bleu ou de vert, trop de policiers ou de militaires. Nos concitoyens ont le droit de profiter avec leurs enfants de fêtes sécurisées - Frédéric Périssat préfet des Landes

Sécurité routière également

152 gendarmes seront sur le pont aux abords de l'agglomération de Dax pour effectuer de nombreux contrôles routiers. Un chien renifleur de drogue les épaule. L'alcool et les stupéfiants sont dans le collimateur, ainsi que le port d'armes.

