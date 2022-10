A l'issue de leur rencontre ce mardi soir, le ministre de l'Intérieur et la maire de Nantes ont conclu un accord destiné à améliorer la sécurité de la ville. L'Etat s'engage à affecter 80 CRS dans l'agglomération en 2023 et la municipalité annonce le recrutement de 50 policiers municipaux.

Sécurité : Nantes aura 80 CRS en plus en 2023

Gérald Darmanin et Johanna Rolland ne sont pas du même bord politique mais ils font le même constat sur l'insécurité à Nantes. Dans un communiqué, la mairie évoque "la gravité de la situation" et "un souci de coopération efficace". Le ministre de l'Intérieur et la maire socialiste de Nantes ont donc convenu ensemble de renforcer leurs moyens pour améliorer la sécurité des habitants.

Johanna Rolland s'engage à poursuivre le développement de son réseau de vidéoprotection avec l'objectif d'arriver en 2026, à la fin de son mandat, à 250 caméras. Vendredi 30 septembre, elle avait déjà annoncé que Nantes serait dotée de 200 caméras de vidéoprotection d'ici fin 2023 (contre 146 aujourd'hui). La nouveauté, c'est que l'Etat s’engage à financer à 50% l’installation de ces caméras.

La maire annonce aussi le recrutement de 50 policiers municipaux supplémentaires (outre ceux convenus dans le cadre du contrat de sécurité intégré, qui a été signé en 2021). Et ils travailleront jusqu'à 2 heures du matin.

De son côté, l'Etat prend l'engagement que, sur les 200 policiers composant la nouvelle unité de CRS à vocation régionale et arrivant à Nantes en 2023, 80 soient spécifiquement dédiés à l'agglomération nantaise. En attendant la venue de cette unité, Gérald Darmanin accepte d'affecter temporairement une Unité de force mobile dès lundi 10 octobre. Les 70 agents patrouilleront particulièrement dans le centre-ville et les quartiers prioritaires de la Ville (Bellevue, Les Dervallières, Nantes-Nord et Bottière). Le ministre accède donc à la demande de Johanna Rolland, formulée quelques jours auparavant.

Gérald Darmanin annonce enfin l’installation d’un centre de rétention administratif dans le département de la Loire-Atlantique "dans les délais les plus rapides", pour les personnes en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français.