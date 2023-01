Sécurité renforcée à l'école d'architecture de Nantes après un mail haineux et menaçant

"Je vous déclare la guerre, et oui, je vous serai hostile (...) je serai votre pire ennemi". Voilà ce qu'on peut lire dès les premières lignes de ce courriel envoyé ce dimanche matin sur les boîtes des étudiants, enseignants, intervenants de l'Ensa, l'école nationale supérieur d'architecture de Nantes. Des centaines et des centaines de personnes. L'auteur est un "ancien étudiant" selon un message électronique envoyé par la direction peu de temps après et que France Bleu Loire Océan a également pu consulter.

De nombreuses mentions au passé colonial de la France

Dans le long message, cet étudiant, originaire d'Afrique, dit s'adresser en particulier à la communauté française." Il évoque le passé colonial de la France : "le colonisateur, le persécuteur, des gens sans scrupule, qui ont tué, pillé l'Afrique (...) vous avez commencé à humilier mes ancêtres et aujourd'hui moi." Il est également question de "sales blancs de merde", de demande de repentance et que "tout cela sera jugé devant Allah, le seigneur de l'univers".

Plainte de l'Ensa

Sollicitée par plusieurs moyens, la direction de l'établissement fait savoir qu'elle ne fera aucun commentaire. Elle s'est adressée à deux reprises ce dimanche à ses étudiants via un mail et précise s'être rapprochée des "autorités policières et judiciaires afin de porter plainte au nom de l'école." Ce lundi matin, au démarrage des cours, selon plusieurs étudiants, des policiers étaient présents aux abords du site. Par ailleurs, désormais les étudiants doivent présenter leur badge pour accéder aux locaux.

Plusieurs étudiants affirment avoir été étonnés par ce message. "La première réaction c'est de la peur et après on se demande pourquoi, mais l'école a vite pris les choses en main, on est rassurés", confie une étudiante. Son amie, elle, dit s'inquiéter pour l'expéditeur du mail : "Qu'est-ce qui a pu se passer pour arriver à ce genre de message. C'est un message désespéré", poursuit cette étudiante, qui précise être originaire d'Afrique de l'Est et n'avoir jamais été victime de racisme au sein de l'Ensa.

Marie dit "regretter" que l'école ne se soit pas saisie de cet événement pour "ouvrir le débat sur le racisme, car il est là, en général dans notre société." Nowé, elle, affirme qu'en classe ce lundi matin, il a été rappelé qu'il existait au sein de l'école une instance pour faire remonter les éventuelles discriminations subies ou constatées.