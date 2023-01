Sécurité renforcée à l'hôpital psychiatrique de Cadillac après l'effondrement d'un mur d'enceinte

A Cadillac, une partie du mur d'enceinte du centre hospitalier psychiatrique s'est écroulée vers 3h du matin dans la nuit de dimanche à lundi sans faire de blessé mais dans un bruit si assourdissant que les riverains ont d'abord craint une explosion de gaz. Ce sont ces voisins qui ont prévenu les sapeurs-pompiers.

Vieux de plus de 200 ans, le mur en pierres s'est écroulé sur une trentaine de mètres au niveau de la blanchisserie de l'hôpital, le long de la rue Cazeaux-Cazalet (fermée à la circulation). Le monticule de gravats devait être déblayé ce lundi.

Contactée par France Bleu Gironde, la direction de l'établissement psychiatrique indique avoir installé des barrières métalliques pour éviter les sorties de patients et les intrusions de l'extérieur. Toute sortie ce lundi devait obligatoirement se faire accompagnée d'un soignant.

Directeur général des établissements hospitaliers du Sud-Gironde, Patrick Faugerolas assure que le mur effondré n'est pas situé à proximité des unités les plus sensibles de l'hôpital de Cadillac : l'unité pénitentiaire et l'unité pour malades difficiles (UMD) qui accueillent les patients présentant les troubles les plus importants .

Selon les premières constatations, le mur en argile aurait été fragilisé par la canicule et la sécheresse de l'été dernier, ainsi que le gel récent de cet hiver.