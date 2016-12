Sécurité renforcée au marché de Noël d'Orléans après l'attentat de Berlin

La mairie d'Orléans a décidé de renforcer la présence de ses policiers municipaux dès le lendemain de l'attaque en Allemagne, revendiquée par le groupe Etat Islamique.

Quelques heures après l'attaque au camion du marché de Noël à Berlin, la mairie d'Orléans décidait de renforcer la sécurité sur le marché de Noël de la place du Martroi. Quatre à six agents municipaux ont été appelés en renfort, en plus des 20 policiers mobilisés exclusivement sur le marché. Sur place, la grande roue tourne, le manège est rempli, le Père Noël prend la pose pour les enfants, comme si de rien n'était. Jacques est serein :

On était au courant de l'attentat de Berlin mais en traversant le marché de Noël, on ne pensait pas qu'il pouvait nous arriver la même chose. Il faut rester courageux et déterminé, il faut savoir résister