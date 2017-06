Sécurité renforcée autour des déchetteries brestoises après la multiplication d'agressions

Un protocole pour renforcer la sécurité des cinq déchetteries de la métropole brestoise a été signé. En partenariat avec la police, la gendarmerie et le parquet de Brest. Une obligation pour faire face aux agressions verbales et physiques contre les agents.

Travailler dans les cinq déchetteries de la métropole brestoise (à Brest, Guipavas et Plouzané) n'est pas toujours facile. Les violences subies par les agents se multiplient. L'an dernier, 110 agressions verbales et 8 agressions physiques ont été signalées par les employés. Sans doute beaucoup d'autres ont été passées sous silence. Les patrouilles de gendarmerie et de police seront donc renforcées.

Il faut maintenir la sérénité des agents de déchetterie. Il y a eu deux arrêts de travail après des agressions l'an dernier", Roselyne Filippe, vice-présidente de Brest Métropole, en charge de la gestion des déchets

Un nouveau protocole de sécurité après celui signé en 2013

Déjà il y a quatre ans, la mairie de Brest avait initié un premier dispositif de sécurité, avec à la clé un investissement de 95 000 euros pour garantir le stockage sécurisé des déchets électriques. Chaque année, 15 000 euros sont dépensés pour renforcer les clôtures autour des cinq déchetteries de l'agglomération brestoise.