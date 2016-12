Sécurité renforcée autour des messes de Noël en Normandie

Menace terroriste oblige, le réveillon de Noël se déroule cette année sous haute sécurité. Particulièrement aux abords des édifices religieux, où vont se dérouler ce samedi les messes de Noël.

La vigilance est renforcée en cette fin d'année autour des messes de Noël, moment dont la portée est hautement symbolique. Une centaine de militaires de la force Sentinelle sont actuellement déployés en Normandie. Ils patrouillent dans les centres commerciaux, les marchés de Noël et autres lieux de rassemblement du public. Et ce, en plus des forces de sécurité, de police et de gendarmerie, déjà présentes sur le terrain.

Les fidèles sont appelés à la vigilance

Une attention toute particulière sera apportée ce samedi aux abords des édifices religieux. Laurent Fiscus, préfet du Calvados, lors de sa visite sur le marché de Noël de Caen jeudi soir, a expliqué avoir écrit aux autorités religieuses. Pour leur rappeler les consignes de vigilance édictées par le ministère de l'intérieur. Il demande notamment de mettre en place des équipes de fidèles bénévoles, qui resteront vigilants tout au long des cérémonies, et signaleront le moindre élément suspect.

Le renfort de la police municipale

Par ailleurs, la ville de Caen apporte son concours, en renforçant les patrouilles de la police municipale. "Il n'est pas question, explique Joël Bruneau, le maire LR de Caen, de s'arrêter de vivre et de célébrer Noël, ce serait donner raison aux terroristes, et nous ne cèderons jamais."

