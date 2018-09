Bastia, France

Les nuits du week-end dernier ont été émaillées d'incidents, de bagarres, qui ont fait des blessés. Le plus grave d'entre eux, un policier, a été gravement touché à la tête suite à une altercation à la sortie d'une boîte de nuit.

L'affaire serait remontée en haut lieu, à Paris. Selon les informations recueillies par RCFM, le policier blessé à la sortie d’une discothèque, dans la nuit de vendredi 14 septembre à samedi 15 septembre, est dans un état sérieux. Victime d'un traumatisme crânien, ses jours ne seraient pas en danger, mais il serait resté plusieurs heures dans le coma. L'homme se trouvait avec un collègue dans cette discothèque en dehors de son service.

Une première altercation, impliquant la compagne de l'un des deux hommes aurait dégénéré en guet-apens, à l'extérieur de l’établissement.

L'incident indigne les syndicats de police, qui n'ont cependant pas souhaité réagir.

Plusieurs mesures pour ramener l’ordre

Samedi 15 septembre, sur ce même port de plaisance de Toga, et devant cette même discothèque, une bagarre de plus grande ampleur avait fait six blessés, dont des joueurs du club de Furiani-Agliani, et deux policiers sur le site de l'hôpital de Bastia.

En réaction, la préfecture de Haute - Corse a annoncé qu’elle renforcerait la sécurité autour du port. Plus de policiers présents, l’installation envisagée de caméras de surveillance, et un travail de prévention auprès des différents établissements, ce sont là les quelques pistes envisagées.