Plus de 200 policiers et gendarmes pour le Nouvel An en Côte-d'Or

Ils seront 205 gendarmes et 90 policiers à sécuriser l'ensemble du département à la soirée de la Saint-Sylvestre. Sécurité renforcée pour ces festivités, en plein risque terroriste.

Du Bleu sur le terrain. C'est le but du gouvernement pour le Nouvel An 2017. Ils seront en tout 90 000 à patrouiller en France, soit 6 000 Hommes de plus qu'à Noël, dont environ 300 en Côte-d'Or, notamment dans les villes exposées comme Dijon.

Des objectifs bien précis

D'après la préfecture de Côte-d'Or, les objectifs du dispositif sont :

- être particulièrement présent et visible sur la voie publique pour dissuader la commission d'infractions (vols à main armée...)

- sécurisation des rassemblements de personnes (dans le cadre du plan Vigipirate et des menaces terroristes notamment), des transports en commun et des différents secteurs et quartiers en prévenant les violences urbaines et les atteintes à la tranquillité et à l'ordre public ;

- dispositif de lutte contre l'insécurité routière.