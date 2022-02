Sécurité routière : 52 morts dans des accidents en 2021 dans les Alpes-Maritimes

La préfecture a communiqué ce jeudi le bilan provisoire de l'accidentalité routière en 2021 dans les Alpes-Maritimes. Le nombre d'accidents et de victimes est en hausse par rapport à 2020.

Le bilan provisoire de l'accidentalité routière en 2021 dans les Alpes-Maritimes a été communiqué ce jeudi par la préfecture. Tous les indicateurs, nombre d'accidents, de blessés, de tués, sont en hausse par rapport à 2020 mais restent en-deçà des chiffres de 2019. En 2021, 52 personnes sont mortes dans des accidents sur les routes des Alpes-Maritimes.

Les usagers de deux-roues motorisés, premières victimes des accidents mortels

Les usagers de deux-roues motorisés de plus de 50 cm3 sont les premières victimes des accidents mortels. 21 sont morts en 2021 sur les routes maralpines, soit plus de 40% des 52 décès.

Les piétons et les usagers d'engins légers sont aussi victimes d'accidents mortels : deux usagers de trottinette, quatre cyclistes, trois usagers de deux-roues de moins de 50 cm3 ont été tués en 2021, ainsi que 11 piétons. Un conducteur de poids lourd et 10 usagers de véhicules de tourisme ont également été victimes d'accidents mortels.

Les hommes davantage victimes d'accidents mortels

Les jeunes de 18 à 24 ans et les personnes de plus de 75 ans sont les tranches d'âge les plus représentées dans la mortalité routière des Alpes-Maritimes en 2021 : 85% des personnes tuées étaient des hommes. Ils sont aussi majoritaires parmi les blessés. Sur 1.175 blessés sur les routes en 2021, 65% étaient des hommes.

Des indicateurs en hausse mais un "contexte très atypique"

Le nombre de personnes tuées est en hausse de 20% par rapport à 2020. Le nombre de blessés augmente lui de 13%. Mais la préfecture souligne que "le contexte très atypique de crise sanitaire ne permet pas de tirer des conclusions de ces chiffres."

Les indicateurs sont en baisse par rapport à ceux de 2019. Parmi les enjeux fixés pour l'année 2022 par le Département, la lutte contre "les distracteurs de conduite, notamment le téléphone (...) cause croissante d'accidents."