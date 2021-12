Sécurité routière : appel à la vigilance dans les Deux-Sèvres en cette période de fêtes

Vous allez peut-être prendre la route pour ce week-end de Noël. On ne le rappelle jamais assez : soyez prudent alors qu'on recense plusieurs accident mortels ces derniers jours dans le Poitou. Dans les Deux-Sèvres, il y en a eu trois en une semaine. Le dernier en date c'était ce mercredi 22 décembre, une femme de 62 ans tuée dans une collision avec un poids lourd près de Bressuire.

L'hiver, on ne conduit pas comme en été

"Prendre la route en période hivernale, c'est complètement différent de prendre la route l'été. Il y a les risques de pluie, et surtout dernièrement de brouillard et parfois de verglas", insiste le capitaine Stéphane Le Tertre, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière dans les Deux-Sèvres. Quand on roule en hiver il faut d'abord vérifier l'état de son véhicule. "Attention au bon état des pneus, à la pression, à l'usure, à vérifier la bonne utilisation des feux. On voit aussi régulièrement des véhicules qui ont des balais d'essuie-glace inefficaces donc ne pas hésiter à passer chez votre garagiste", conseille-t-il.

Il faut également adapter sa vitesse aux conditions météorologiques. Et "si on part en vacances, essayer de partir un peu plus tôt pour garantir une réserve de temps de manière à avoir une vitesse adaptée à l'état de la circulation et de la chaussée. Ayez une éco-conduite, souple sur l'accélérateur pour garantir les distances de sécurité", poursuit le responsable de l'EDSR. Et puis, "attention à la fatigue, et, en cette période de fêtes à ne pas consommer d'alcool ni de produits stupéfiants".

