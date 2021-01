Sécurité routière : après la mort d’une Stéphanoise, les véhicules lourds seront mieux encadrés

Depuis le 1er janvier, les véhicules lourds sont tenus de mettre en place une signalisation de leurs points morts, c'est à dire indiquer aux piétons, aux motards, aux cyclistes mais aussi aux voitures, grâce à des autocollants, les zones que leurs rétroviseurs ne parviennent pas à atteindre et qui sont donc dangereux. Une avancée dans le cadre de la Loi d'orientation des mobilités, liée notamment à la mobilisation de la famille d'Armelle Cizeron, cette attachée parlementaire stéphanoise, décédée le 20 avril 2018, percutée par un camion devant l'Assemblée Nationale. Quasiment trois ans plus tard, la question de la sécurité autour des véhicules lourds avance très progressivement.

"Expliquer les contraintes de tous les usagers"

Première étape donc avec ces stickers, ces autocollants qui permettent de sensibiliser sur la visibilité dont dispose les conducteurs de camions ou d'autocars. Un aspect de la sécurité routière qui doit être mieux pris en compte pour César Namysl, le secrétaire général dans la Loire de la FNTR, la Fédération Nationale des Transports Routiers : "Il faut vraiment que ce soit abordé à chaque fois que l’on parle de sécurité routière et que l’on passe un permis. Que les contraintes de tous les usagers soient expliquées à chacun".

Des camions en contact avec les piétons, les cyclistes, les motards cela arrive très souvent. Des associations voudraient limiter l'accès de ces véhicules lourds aux centres villes mais pour l'instant on en est loin. Il faudrait de toute façon trouver des solutions alternatives pour les transferts de marchandises et là aussi on se heurte à de nombreux freins pour Nicolas Peyrard, le président de l'ADTLS, l'association pour Améliorer les Déplacements et les Transports en Loire Sud : "Il faudrait forcément de nombreux abonnés, commerces ou entreprises qui puissent bénéficier de ce système. C’est quelque chose de lourd à mettre en place. Il faut vouloir travailler en commun mais c’est parfois le plus compliqué à mettre en œuvre".

Le recours à l'échelle européenne est parfois utile pour avancer : en 2024, les constructeurs de véhicules lourds neufs seront obligés de les doter de dispositif d'alerte vidéo ou sonore pour prévenir les chauffeurs et limiter les accidents.

Isabelle Cizeron, la maman d’Armelle est l’invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi à 7h45.