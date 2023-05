Sécurité routière : au péage, des ateliers pédagogiques à la place d'une amende et d'une perte de points

Vous préférez une amende à 90 euros et 1 point en moins, ou bien 45 minutes d'atelier pédagogique en bordure d'autoroute ? Au péage de l'A64 à Muret, ce mercredi veille d'un week-end prolongé, les automobilistes ayant commis de petites infractions routières se sont vus proposer une alternative pédagogique au contact des pompiers, des gendarmes et des représentants de Vinci.

Une première sur l'aire toulousaine

Saint-Gaudens avait déjà testé ces ateliers, mais pour l'aire urbaine Toulousaine c'est une première. C'est le procureur de la République Samuel Vuelta Simon qui l'a décidé. Il était à la barrière de péage de l'A64 à Muret pour présenter ce dispositif : "j'ai voulu pour les comportements moins graves, les petits excès de vitesse, les fautes d'inattention, le téléphone au volant, être dans la pédagogie et essayer d'expliquer aux personnes les dangers de leur comportement. Les pompiers, les gendarmes, Vinci autoroutes, les sensibilisent aux dangers à être en excès de vitesse, à consommer l'alcool au volant. Là on est avant la poursuite, il n'y a ni perte de points ni amende, juste l'obligation de passer trois petits quarts d'heure avec nous."

Le procureur de la République de Toulouse face à un véhicule immobilisé pour cause de chargement trop lourd au péage de Muret. © Radio France - Pascale Danyel

France Bleu Occitanie a suivi une automobiliste qui s'est vu proposer cette alternative. Elle partait en week-end en famille, mari et enfants à bord, et malheureusement son contrôle technique n'était pas à jour. Elle a accepté l'alternative aux poursuites. A l'issue de 45 mn d'atelier, elle conclut : "c'est intéressant, on apprend des choses, c'est comme repasser son code ou son permis".

D'autres automobilistes, plus pressés, ont fait le choix de payer leur amende et de reprendre la route.