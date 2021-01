Sécurité routière : baisse de la mortalité de 28% en 2020 en Indre-et-Loire

Comme au niveau national, et en raison de l'épidémie de Covid-19, l'Indre-et-Loire a enregistré une baisse du nombre de tués sur la route en 2020. On enregistre 28% de décès en moins par rapport à 2019 et même 52% par rapport à 2018.

Sous l'effet du confinement, et comme au niveau national, le nombre de morts sur les routes a baissé en 2020 en Indre-et-Loire. On a enregistré 18 morts sur les routes du département en 2020, contre 25 morts en 2019. Cela représente une baisse de 28% par rapport à l'année précédente, et plus de 52% par rapport à 2018 (35 décès).

C'est beaucoup mieux qu'au niveau national, où la baisse du nombre de tués est de 21,4%, soit 2.550 morts au total. C'est le plus bas niveau enregistré depuis l'après-guerre. Il faut dire que selon le Cerema, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le confinement du printemps a entraîné une baisse du trafic de 75% en avril.

En revanche, les modes de déplacements individuels ayant été privilégiés avec la pandémie, la mortalité des piétons, cyclistes diminue en revanche beaucoup moins. Des chiffres que la Préfecture d'Indre-et-Loire n'a pas communiqué pour l'instant.