Sécurité routière : ce mois de juillet est le plus meurtrier dans les Bouches-du-Rhône depuis 2018

Quatorze personnes sont mortes dans des accidents de la route au cours de ce mois de juillet 2021 dans les Bouches-du-Rhône, ce qui en fait le mois le plus meurtrier sur les routes depuis décembre 2018 dans le département. Ce sont majoritairement des passagers ou conducteurs de voiture qui sont décédés. Une cycliste, deux conducteurs de deux-roues et un conducteur d'engin agricole sont également morts dans un accident ce mois de juillet 2021.

Plus de la moitié des victimes avaient moins de 30 ans

Parmi les 14 victimes, 13 étaient des hommes et huit avaient moins de 30 ans. La vitesse, les dépassements dangereux et la somnolence sont les principales causes de ces accidents meurtriers.