Sécurité routière dans l'Indre et le Cher : les forces de l'ordre mobilisées pour ce week-end prolongé

Il devrait il y a avoir à nouveau du monde sur les routes en ce week-end prolongé du 15 août. Dans l'Indre et le Cher, Bison futé voit orange dans le sens des retours et des départs ce vendredi, et rouge ce samedi. Les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, sont fortement mobilisées dans les deux départements berrichons.

Une accidentologie en hausse dans l'Indre

On compte déjà 14 morts sur les routes de l'Indre depuis le début de l'année. Un nombre relativement élevé, identique à celui de l'année dernière à la même période. En revanche, si on regarde les accidents de tous types, globalement, ils sont en légère hausse. Les forces de l'ordre mènent des contrôles pour tenter d'endiguer le phénomène. Les policiers étaient ainsi positionnés sur le rond-point de But, à Saint-Maur, ce mercredi 9 août. Une opération de contrôlé ouverte à la presse, après celle menée par les gendarmes sur l'aire d'autoroute de la marche Occitane (A20), vendredi dernier.

Les accidents sont en légère hausse dans l'Indre par rapport à l'année passée à la même période © Radio France - Manon Klein

"On constate sur la zone police une légère hausse de l'accidentologie, pas dramatique, mais assez perceptible, avec en gros plus de cinq accidents de plus par rapport à l'année passée sur la même période" détaille le commissaire Edouard Malis, directeur départemental de la sécurité publique dans l'Indre. Parmi les infractions et délits relevés le plus fréquemment, on retrouve les traditionnels excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant, mais aussi la conduite sous stupéfiants; un comportement de plus en plus constaté dans l'Indre.

Les conduites sous stupéfiants en augmentation

En effet, aujourd'hui les conduites sous stupéfiants représentent plus de 42% des suspensions de permis, selon la directrice de cabinet du préfet de l'Indre, Céline Bures. "Et nous sommes entre 28% et 27% respectivement pour l'alcoolémie et la vitesse" détaille la représentante des services de l'État.

Ce test de dépistage aux stupéfiants est négatif © Radio France - Manon Klein

Un nombre d'accidents mortels inquiétant dans le Cher

Dans le Cher, on comptait fin juillet 22 accidents mortels depuis le début de l'année, contre 13 l'année précédente sur la même période. C'est le pire bilan dans le département à ce stade de l'année depuis au moins 2015 . Evidement, c'est inquiétant, même si le bilan global de la sécurité routière est plus contrasté : "les accidents corporels sont plutôt en baisse, de même que le nombre de blessés et d'hospitalisés [on compte 109 blessés sur les routes du Cher fin juin, contre 129 l'année dernière au même moment] mais on a malheureusement un nombre de tués qui, lui, est en hausse" détaille le directeur de cabinet du préfet du Cher, Franck Moinardeau.

Les causes de ces accidents sont multiples : stupéfiants, alcool, vitesses excessives... En revanche ils ont en commun de se dérouler la plupart du temps sur des routes départementales ou secondaires. C'est donc sur ces axes que les gendarmes et policiers seront en grande partie mobilisés en ce week-end du 15 août.