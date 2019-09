Sécurité routière dans le Poitou : hécatombe sur les routes des Deux-Sèvres

Poitiers, France

2.133 morts sur les routes de France soit 35 de plus que l'an passé sur les huit premiers mois de l'année 2019. Ce mercredi 18 septembre, France Bleu et France 3 s'engagent dans une action de sensibilisation au risque routier, première cause de mortalité et de handicap.

Dans le Poitou, les chiffres sont aussi à la hausse par rapport à 2018

Dans les Deux-Sèvres, l'été 2019 a été particulièrement meurtrier : 27 morts depuis le début de l'année 2019 sur les routes du département du Poitou. Ce week-end encore, un enfant de deux ans a perdu la vie dans un accident sur l'A10. Un piéton grièvement blessé la semaine dernière à Parthenay est malheureusement décédé des suites de ses blessures il y a quelques jours. Dans les Deux-Sèvres, 144 accidents ont été recensés sur l'ensemble du réseau routier. 166 personnes ont été blessées dont 92 grièvement.

Dans la Vienne, le bilan est moins élevé mais il reste toutefois lourd avec 16 vies perdues sur les routes du département depuis janvier 2019.

Sur France Bleu Poitou reportage avec les gendarmes de la brigade de Fontenay-Rohan-Rohan qui après avoir identifié la victime ont la lourde tâche d'informer le maire de la commune concerné par l'accident.