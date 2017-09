Sécurité routière : des radars pourront désormais flasher dans les virages

Le ministère de l'Intérieur va installer des radars d'un nouveau genre, des radars déplaçables qui flasheront également dans les virages, et non plus seulement en ligne droite. Les premiers sont testés ce samedi dans le Var.

Les radars dits "autonomes", c'est-à-dire déplaçables, pourront à l'avenir relever un excès de vitesse dans un virage, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Jusqu'à présent, il n'était possible de flasher un automobiliste ou un motard en excès de vitesse que dans une ligne droite. Désormais, la nouvelle technologie des radars autonomes (déplaçables) permet désormais "le contrôle de la vitesse d’un véhicule en mouvement dans une courbe".

"Sécuriser les enchaînements de virages"

Ces nouveaux radars sont notamment destinés à répondre aux besoins de sécurité des deux-roues motorisés, particulièrement exposés au risque dans les virages. "Un motard sur deux, impliqué dans un accident mortel, était en vitesse excessive", rappelle le ministère. "Les radars autonomes (au nombre de 248) vont donc pouvoir être aussi déployés sur des routes sinueuses, notamment en montagne, afin de sécuriser les enchaînements de virages et les zones difficiles d'accès".

Près de 500 automobilistes et 160 motards décédés dans un virage en 2016

En 2016, 497 automobilistes et 160 motards ont perdu la vie dans un virage, selon l'Observatoire national de la sécurité routière. "Les causes de ces accidents routiers sont multiples (collision avec un véhicule circulant dans le sens opposé, sorties de route) mais toujours aggravés par une vitesse excessive ou inadaptée", souligne le ministère.

Premiers tests dans le Var ce samedi

Les tout premiers radars autonomes du genre seront testés ce samedi. Ils ont été placés sur deux routes d'accès au circuit Paul Ricard, dans le Var, à l'occasion du Bol d'Or qui se déroule ces vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Tous les radars autonomes placés à l'approche d'un virage dangereux seront annoncés par un panneau indiquant le contrôle.