Sécurité routière : dramatique bilan en Haute-Corse

Haute-Corse, France

Il ne se passe pas un jour sans que l’actualité ne soit entachée d’un accident de la route, parfois dramatique, comme ce vendredi 5 juillet, où à Funtanone di Vignale, une femme de 65 ans a trouvé la mort suite à un choc frontal sur la route territoriale 20. Un accident violent qui a fait également cinq blessés. Toutes les victimes ont été évacuées sur le centre hospitalier de Bastia. Cet accident a nécessité l’interruption, pour un long moment, de la circulation.

Ce nouvel accident de la circulation n'est qu'une triste illustration du bilan de l'accidentologie en Haute-Corse depuis le début de l'année. Un bilan négatif qui fait valoir une hausse des accidents de la route qui ont donc fait 12 morts et 217 blessés. Ces accidents sont dus essentiellement à la vitesse excessive et à la consommation d'alcool et de stupéfiants.