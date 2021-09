Sécurité routière en Gironde : "Une explosion du nombre de tués sur la route" selon la préfecture

Sur les 52 personnes décédées sur les routes de Gironde depuis le début de l’année, 49% sont considérées comme "vulnérables" : piétons, cyclistes et deux-roues. Et les causes sont assez évidentes selon la directrice de cabinet de la préfète, Delphine Balsa : "C'est un ensemble de causes qui font en sorte que nous sommes pour cet été sur une explosion du nombre de blessés et de personnes décédées sur la route." Outre l'alcool cause ancienne et "toujours d'actualité" d'accidents, la Delphine Balsa souligne l'importance des stupéfiants et de la vitesse. "C'est aussi une des causes parmi les plus importantes, notamment en Gironde, qui présente aux automobilistes des routes droites sur lesquelles on peut doubler. On peut rouler vite et on ne respecte pas les limitations de vitesse. On a moins de tués sur les centres-villes. En revanche, la rocade est accidentogène tout comme la RN10 et les autoroutes."

Effet post6confinement

Et un véritable effet post-confinement a été noté par la préfecture : "La sortie du confinement a amené les conducteurs, dans une espèce d'euphorie, à reprendre leurs voitures et à retrouver la liberté. On reprend plus rapidement des comportements à risque que s'il n'y avait pas eu ce confinement. On atteint les mêmes chiffres que 2019, alors qu'en fait, nous avons eu en 2020 une période de calme sur la route due au confinement et aux limitations de déplacements." La préfecture de Gironde indique qu'elle mène donc des contrôles accrus sur les routes.

En Gironde, pire qu'ailleurs

Le constat est particulier en Gironde, puisqu'au niveau national 120 automobilistes ont été tués en août 2021, soit huit tués de plus qu'en août 2020 mais 24 de moins qu'en août 2019. Dernier contrôle en date pour inverser la tendance, ce vendredi, sur l’échangeur 20 de la rocade bordelaise. Un public bien particulier était visé : les VUL, véhicules légers utilitaires type Vitto ou Partner.

Les chargements sont contrôlés sur la rocade à Bordeaux, après des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants © Radio France - Laëtitia Heuveline

Alcool + stupéfiants + fatigue + surcharge...

Pourquoi ? Parce que ces camionnettes transportent de la marchandise mais les chauffeurs ne sont pas soumis aux réglementations des poids lourds sur le temps de repos, notamment. Les chauffeurs parcourent d'énormes distances, parfois sans une minute de sommeil. "Si vous ajoutez la fatigue des fois, l'alcool, la vitesse aussi, plus le chargement, vous voyez ce que ça donne !" explique un agent autoroutier. Christophe Breuil, enchaîne les points de contrôle : la pesée, vérification de l’alcoolémie, dépistage de stupéfiant. Puis les douanes prennent le relais.

Le chien renifleur des douanes s'assure que les camionnettes ne transportent pas de stupéfiants © Radio France - Laëtitia Heuveline

C'est l'état de fatigue des chauffeurs qui inquiète puisqu’ils adoptent des comportements extrêmement dangereux, selon la directrice de cabinet de la préfète, Delphine Balsa : "Nous avons par exemple, sur la RN 10, la rocade et l'autoroute, des files ininterrompues de véhicules de ce type qui ne respectent plus les distances de sécurité, qui doublent dans des conditions dangereuses des poids lourds et qui, du coup, mettent en danger les autres et se mettent eux-mêmes en danger."

Un des derniers accidents mortels sur nos routes de Gironde impliquait d'ailleurs une de ces camionnettes de transport de marchandises.

Sur les quinze utilitaires contrôlés ce vendredi sur la rocade, six étaient en surcharge, et ont dû payer une amende. L'un a dû décharger avant de pouvoir reprendre la route. Et sur les 47 contrôles d'alcoolémie et 17 de stupéfiant, aucun n'a été positif.