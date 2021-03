Sécurité routière en Mayenne : nombre de décès stable, moins d'accidents et moins de blessés en 2020

Le bilan de la sécurité routière en Mayenne pour l'année 2020 est plutôt bon indique la Préfecture. Neuf personnes ont perdu la vie sur nos routes, un de plus qu'en 2019, une année historique concernant l'accidentalité dans le département. Six automobilistes, deux cyclistes et un motard ont été tués.

Confinements et restrictions de déplacement

On a comptabilisé 101 accidents faisant 122 blessés, des chiffres en baisse qui s'expliquent en grande partie par les périodes de confinement et les restrictions de déplacement. Par exemple, en avril dernier, le trafic automobile a chuté de 75% dans le pays. Une majorité des accidents, chez nous, concernent au moins un usager vulnérable (piéton, moto, vélo, trottinette) et la tranche d'âge la plus représentée, dans les accidents, est celle des 45-65 ans.

Priorités non-respectées et consommation d'alcool

La Préfecture de la Mayenne avance plusieurs pistes pour expliquer les causes des accidents, d'abord le non-respect des priorités et la consommation d'alcool, la part des accidents corporels, en état d'ivresse, a d'ailleurs augmenté, passant de 17 à 28%. Les excès de vitesse représentent enfin un facteur marquant de l'accidentologie dans notre département.

En 2020, par ailleurs, les radars automatiques mayennais ont flashé plus de 67.000 fois, une baisse de 29% par rapport à 2019. Depuis le 13 novembre, le début de la mise en service des voitures-radar, 2.235 messages d'infractions ont été enregistrés.