Sécurité routière en Mayenne : nombre de morts sur les routes en hausse, comme le nombre d'accidents corporels

Le bilan de la sécurité routière en Mayenne pour l'année 2021 est moins bon que l'année précédente indique la Préfecture dans une conférence presse donnée ce vendredi dans les locaux de la Préfecture. Au total, 25 personnes ont perdu la vie sur nos routes, soit 16 de plus qu'en 2020, il faut remonter à 2011 pour trouver plus de décès sur une année (32). Quinze automobilistes, trois cyclistes, quatre motards, deux piétons et un conducteur de tracteur ont été tués.

Confinements et restrictions de déplacement

On a comptabilisé 141 accidents faisant 146 blessés, des chiffres en hausse qui s'expliquent en grande partie par un deuxième semestre particulièrement mortel. Toutes les tranches d'âge sont représentées. On dénombre deux accidents et trois tués en agglomération, 19 accidents et 22 personnes tuées hors-agglomération.

Priorités non-respectées et consommation d'alcool

La Préfecture de la Mayenne avance plusieurs pistes pour expliquer les causes des décès sur les routes, d'abord la consommation d'alcool, puis les malaises au volant et la vitesse. Les excès de vitesse représentent enfin un facteur marquant de l'accidentologie dans notre département. En 2021, par ailleurs, les radars automatiques mayennais ont flashé 65.000 fois, la même tendance par rapport à 2020. La région compte 19 voitures-radar à conduite externalisées, qui sillonnent le département. Sur l'année 2021, plus de 22.000 messages d'infractions ont été enregistrées en Mayenne.