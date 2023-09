Sécurité routière en Saône-et-Loire : des messages de prévention glissés… dans des gâteaux !

Déguster un gâteau au restaurant, en dessert, quoi de plus banal. Ce qui est plus rare, c'est de trouver à l'intérieur un petit papier avec un message de prévention en matière de sécurité routière. C'est l'opération lancée par la coordination sécurité de Saône-et-Loire, avec dix restaurants du département qui serviront ces gâteaux. "L’idée étant de faire de la prévention de façon ludique", précise la préfecture de Saône-et-Loire, dans un communiqué. "En matière de pédagogie, on apprend mieux en s’amusant. La surprise et la dégustation génèrent des émotions qui permettent une meilleure mémorisation."

ⓘ Publicité

La liste des restaurants associés à l'opération

Le Charolles (71120 Charolles), le Côte à Côte (71400 Autun), La Fraternité (71000 Mâcon), Brasserie La Grange (71000 Mâcon), Resto du Palais (71000 Mâcon), Auberge de l'Europe (71500 Louhans), Le Cha'lon, (71100 Chalon-sur-Saône), L'Emile Brochettes (71100 Chalon-sur-Saône), Le Bourgogne (71100 Chalon-sur-Saône) et L'ABC (71300 Montceau-les-Mines).