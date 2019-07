Sécurité routière : l'utilisation du portable au volant risquerait de vous coûter votre permis

France

D'ici la fin de l'année, utiliser votre téléphone au volant pourrait vous priver de votre permis quelques temps. Un conseil interministériel de la sécurité routière se tient ce mardi 9 juillet 2019 à Paris, au lendemain de l'annonce d'un article de la Loi d'orientation des mobilités (LOM) qui prévoit cette suspension de permis, tout juste voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Car les Français ont un comportement de plus en plus dangereux au volant, 7 sur 10 reconnaissent envoyer un texto ou répondre à un appel, d'après un récent sondage.

Trois fois plus de risques d'accidents

Quand on utilise le portable en conduisant, on multiplie par trois le risque d'avoir un accident, d'après l'observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Aujourd'hui, 14% d'entre eux sont provoqués par une perte d'attention, souvent à cause du téléphone.

Les 135 euros d'amende et les trois points en moins sur le permis prévus par le code de la route ne semblent pas assez dissuasif. D'où la nouvelle mesure du gouvernement qui durcit le ton. Bientôt, si un conducteur est pris portable à la main en mordant une ligne blanche ou en grillant un stop, il risquera une suspension de permis.

Une solution "éphémère", d'après une association d'automobilistes

Pour l'association 40 millions d'automobilistes, la suspension de permis n'est pas une solution. "Un million de Français roulent aujourd'hui sans permis ou sans assurance", explique Pierre Chasseray, son délégué général, avant d'ajouter : "Quand on leur retire, ils roulent quand même !"

Il préconise plus de pédagogie pour changer les mauvaises habitudes, en s'appuyant notamment sur les auto-écoles pour sensibiliser les jeunes futurs conducteurs.