Sécurité routière : le nombre de morts et de blessés baisse légèrement dans les Vosges en avril

Un mort, et quinze blessés en avril sur les routes des Vosges : c'est toujours trop, mais moins que d'habitude à la même période dans le département. Selon les chiffres publiés ce vendredi 20 mai par la préfecture des Vosges, une personne a été tuée et quinze autres ont été blessées dans un accident de la route le mois dernier.

Un bilan un peu moins lourd que la moyenne : on recense habituellement un mort et trois blessés de plus sur cette période. Le nombre d'accidents a lui aussi baissé : la préfecture en a recensé 12 en avril, contre 14 en moyenne, dont trois en une seule journée et sur la même route, la RN 57, à la fin du mois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec l'arrivée des beaux jours, la préfecture alerte également sur les dangers auxquels sont exposés les cyclistes sur les routes du département. Les autorités appellent notamment les automobilistes à la plus grande prudence lorsqu'ils doublent des personnes à vélo, et à respecter un écart d'1m50 minimum en dehors des agglomérations.