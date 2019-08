Sécurité routière : le nombre de tués sur les routes explose en Ardèche, diminue dans la Drôme

Gendarmes et policiers au bord des routes pour le week-end du 15 août. Les contrôles ont démarré dès ce mercredi avec une opération sur Vallon Pont d'Arc et Vinezac côté Ardèche et sur la Nationale 7 à Mercurol côté Drôme. L'été est une période critique

Drôme, France

Dans la Drôme, 20 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l'année. C'est 8 victimes de moins que l'an dernier sur la même période.

Mais quasiment la moitié des tués l'ont été en juin / juillet. Et quasiment la moitié des victimes également sont des usagers dits "vulnérables", à savoir les piétons, les cyclistes, les pilotes de deux-roues motorisées : 8 sont morts depuis mi-mai, 1 cycliste a été tué en février. Avec les beaux jours et les chassés-croisés, les usagers vulnérables sont plus nombreux sur les routes.

L'alcool, la vitesse excessive, la fatigue, l'inattention sont parmi les principales causes d'accidents mortels. La plupart ont lieu sur le réseau secondaire.

Les deux-tiers des victimes depuis début 2019 étaient des Drômois. 16 personnes tuées sur 20 étaient des hommes.

22 morts en Ardèche depuis janvier

En Ardèche, le bilan sécurité routière est très négatif comparé à l'an dernier. 22 personnes ont été tuées sur les routes depuis janvier.

C'est déjà 10 victimes de plus que sur toute l'année dernière, 2 de plus que sur l'année 2017. Et on frôle les bilans des années 2014 à 2016 alors qu'il reste encore quatre mois et demi.