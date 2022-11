Sécurité routière : le pire bilan dans le Gard depuis sept ans ?

Avec 57 décès sur les routes du Gard depuis le début de l’année, l’année 2022 pourrait bien devenir la plus meurtrière depuis sept ans. "Alors que le nombre d’accidents corporels diminue, la persistance de comportements à risque favorise un taux de mortalité élevé sur les routes gardoises, regrette la Préfecture du Gard ce jeudi". Des sanctions, tant administratives que judiciaires, sont prises à l’encontre des conducteurs qui commettent ces infractions.

Le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) du Gard, en collaboration avec la préfecture du Gard, propose un stage de 5 jours afin de sensibiliser et rappeler les règles du Code de la route. De façon pratique, les stagiaires sont sensibilisés aux réalités des temps de perception et de freinage, aux dangers de conduites addictives (alcool et stupéfiants), à l’intérêt du respect de la règle commune et aux conséquences sur la vie quotidienne après un accident.

Cinq à six stages sont ainsi réalisés chaque année sur le département, permettant de sensibiliser une soixantaine de personnes condamnées.

L'an prochain, en 2023, la cadence va passer à neuf 9 stages sur l'année.