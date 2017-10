Sécurité routière : le préfet du Puy-de-Dôme appelle à la prudence et promet un renforcement des contrôles

Le week-end dernier a été particulièrement accidentogène sur les routes du Puy-de-Dôme, où 27 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de l'année. Les forces de police et de gendarmerie seront encore plus présentes ce week-end pour surveiller le réseau routier.

Une marche blanche est organisée dimanche à Issoire pour rendre hommage à l'adolescent tué dans un accident de moto samedi dernier sur la route de Saint-Germain-Lembron. La victime âgé de 16 ans a été percuté par un automobiliste, qui a été mis en examen cette semaine. Et ce n'est malheureusement pas la seule victime à déplorer ces dernières semaines dans le Puy-de-Dôme. Huit accidents ont été relevés rien que le week-end dernier. 27 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année 2017 sur les routes du département. Un bilan moins "mortel" que l'an dernier à la même époque (32 morts), mais le nombre d'accidents (241 au 30 septembre 2017) et le nombre de blessés (212) ne diminuent pas.

La moitié des accidents mortels est due à la vitesse et l'alcool est un facteur déterminant dans un quart de ces accidents dramatiques. Le préfet du Puy-de-Dôme appelle donc à la plus grande prudence, d'autant que les conditions météo estivales vont certainement inciter de nombreux automobilistes à rouler plus vite. Jacques Billant promet un renforcement des contrôles notamment ce week-end en zone police comme en zone gendarmerie.