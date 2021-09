Sécurité routière : les accidents mortels en hausse dans le Loiret

"Il faut que les gens se ressaisissent", c'est le message que souhaite faire passer la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren, au vu de l'augmentation des accidents mortels dans le Loiret. Depuis le début de l'année 2021, 27 personnes ont perdu la vie sur les routes loirétaines, contre 24 en moyenne sur les années 2017, 2018 et 2019. L'année 2020, elle, a été un peu particulière sur les routes puisque les confinements ont entraîné une baisse de la circulation.

Des accidents plus graves

En revanche, le nombre d'accidents est en baisse dans le département de presque 36% par rapport à la moyenne des années 2017-2019. C'est donc la gravité des accidents qui augmente par rapport aux années précédentes. L'année 2021 a notamment été marquée par des excès de vitesse spectaculaires mais aussi par une augmentation de 17% des suspensions de permis liées à la consommation de stupéfiants.

"Je suis extrêmement préoccupée par les comportements de délits de fuite après des accidents de la circulation", ajoute la procureure d'Orléans. "Ces comportements sont une omission de porter secours à une personne, c'est faire passer sa sécurité pénale avant la sécurité des autres. Ce n'est pas le bon sens de priorité."

Nous souhaitons envoyer un message de zéro tolérance - Thierry Guiguet-Doron, directeur de la sécurité publique du Loiret

Pour lutter contre "l'augmentation des conséquences graves des accidents, liées à la vitesse, à l'alcool et aux stupéfiants", explique le directeur de la sécurité publique du Loiret, Thierry Guiguet-Doron, un important dispositif de contrôle était mis en place ce mardi matin à Saran. Au niveau du rond-point du cinéma Pathé, une trentaine de policiers et CRS effectuaient des contrôles de vitesse, d'identité et d'alcoolémie.

"Nous souhaitons envoyer un message de zéro tolérance", poursuit le patron des policiers du Loiret. "Ce genre de contrôles vont se multiplier jusqu'à la fin de l'année et continueront si le comportement des automobilistes ne s'améliore pas."