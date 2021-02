Sécurité routière : les accidents n'ont pas augmenté depuis le retour à 90 kilomètres/heure en Charente

Depuis le 24 décembre 2019, une loi permet aux présidents des départements de rétablir la vitesse à 90km/h.. C'est le cas actuellement en Charente-Maritime, sur cent huit kilomètres de routes au total. La liste a été rendue publique le 22 janvier dernier : certaines sont désormais limitées à 90 dans le courant de ce mois de février, d'autres le seront dans les années à venir.

En Charente, le retour aux 90 km/h est effectif sur quatre cents kilomètres de routes départementales, depuis le mois de Juillet 2020. Les chiffres, publiés le 1er février par la Préfecture de la Charente, font état d'une baisse du nombre d'accidents en 2020 par rapport à 2019 : 147 contre 184, soit une baisse de 20%, et 174 blessés contre 237 (-27%), sans qu'il soit possible de lier ces chiffres au retour à 90 kilomètres/heure. Le nombre de morts sur la route reste stable : quinze en 2019, et quinze en 2020.

A la sortie de Rouillac, ce sont des arbustes qui remplacent les glissières de sécurité © Radio France - Pierre MARSAT

Pour accompagner le retour à 90 kilomètres/heure,, le conseil départemental de la Charente a entrepris des travaux sur les routes concernées, notamment la Départementale 939, entre Angoulême et Matha. Des obstacles latéraux (panneaux de signalisation ou poteaux électriques) ont été enlevés, et des glissières de sécurité ont été posées le long de l'enfilade de platanes entre Saint Cybardeaux et Saint Genis d'Hiersac. A la sortie de Rouillac, ce sont même des arbustes qui ont été plantés comme des écrans de protection pour éviter les platanes. Mais ça, ce n'est peut-être pas une bonne idée, estime Philippe Doreau.

Avant de tirer des enseignements définitifs sur la sécurité à 80 et 90 km/h, il faut se souvenir que le changement a eu lieu en juillet 2020, entre deux confinements pour cause de crise sanitaire.