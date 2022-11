Sécurité routière : les collégiens d'Angoulême apprennent les bons gestes pour conduire un deux-roues

La piste d'éducation routière des CRS et du groupement des assureurs fait étape, cette semaine, à Angoulême. Les collégiens se succèdent pour s'habituer au maniement des scooters et des motos, sous l'oeil bienveillant des CRS. Présentations théoriques et pratiques de la conduite sont au programme.

La piste d'éducation routière est installée cette semaine sur l'esplanade du Champ-de-Mars à Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT Assurance Prévention, l'association française des sociétés d'assurances, et le Ministère de l'Intérieur proposent aux jeunes, âgés de 14 ou 15 ans, une initiation pratique aux spécificités de la conduite d'un deux-roues motorisé : la piste d'éducation routière fait actuellement le Tour de France. Elle s'est installée cette semaine sur l'esplanade du Champ-de-Mars à Angoulême, jusqu'à jeudi. L'initiation proposée sur cette piste d'éducation comporte à la fois les bases de la conduite sur une quinzaine de machines de 50 à 125 centimètres cubes, et des ateliers, notamment une démonstration de fonctionnement d'un gilet airbag, ou un test permettant de simuler l'effet d'un choc sur un casque. ⓘ Publicité Les conseils prodigués par les policiers concernent à la fois le Code de la route et l'utilisation pratique du deux-roues © Radio France - Pierre MARSAT En première partie, c'est la théorie qui est présentées par les policiers : rappel du Code de la route et des équipements obligatoires pour les deux-roues (le casque, les gants, le blouson, les rétros). Ensuite, c'est la pratique pour chacun des collégiens présents, d'abord en "double commande" avec un moniteur en place arrière, puis en solo afin d'acquérir les bons gestes et les réflexes vitaux, en respectant les stops, les ronds-points, les croisements, comme des vrais usagers de la route. 15% des accidents mortels En Charente, depuis 5 ans, 15% des victimes d'accidents mortels, conducteurs ou passagers, sont des utilisateurs de deux-roues motorisés. Sur l'ensemble de la France, en 2021, ils sont près de 700 à avoir perdu la vie. loading Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !